Cina | a breve inaugurera’ maggior hub ferroviario ad alta velocita’ a ovest

La Cina si prepara a rivoluzionare il trasporto ferroviario con l'inaugurazione del suo nuovo hub ad alta velocità nell'ovest. La Chongqing East Railway Station, un maestoso complesso di 1,22 milioni di metri quadrati, si appresta a entrare in funzione, promettendo un salto avanti in efficienza e connettività. Scoprite con noi questa meraviglia architettonica attraverso un emozionante video dall'alto, che cattura la sua grandezza e modernità. Per visualizzarlo, visitate: ...

Ora, nel conto alla rovescia per la sua entrata in funzione, la Chongqing East Railway Station, nel sud-ovest della Cina, offre una splendida vista dal drone. Cliccate per esplorare questo vasto hub ferroviario che copre circa 1,22 milioni di metri quadrati.

