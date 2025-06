Cielo inaugura Monster Night un programma di film dedicati a creature feroci compresa una prima visione

Preparati a vivere notti di pura adrenalina con Cielo e la sua Monster Night! Da stasera e per i prossimi tre giovedì, immergiti in un ciclo di film che ti farà tremare: creature feroci, istinti primordiali e storie mozzafiato ti aspettano alle 21.15. Un’occasione da non perdere per gli amanti del brivido e delle atmosfere oscure, dove il terrore prende vita sui grandi schermi. Non mancare, l’avventura sta per iniziare!

Su Cielo, da stasera e per tre giovedì consecutivi, alle ore 21.15, si terrà la "Monster Night", un ciclo imperdibile dedicato a creature feroci e istinti primordiali. Dal 12 al 26 giugno, ogni giovedì alle 21:15, Cielo spalanca le porte a un trittico di film dove istinto e terrore si fondono in un'esplosione di creature selvagge e situazioni al limite. Si parte con Nicolas Cage in versione cacciatore, si passa per un alligatore sotto metanfetamina, e si chiude con un leone a zonzo per Amsterdam. "Monster Night" su Cielo: tre giovedì con bestie fuori controllo e umani in trappola A partire da stasera, 12 giugno, il palinsesto di Cielo si trasforma in una vera e propria riserva di caccia cinematografica.

