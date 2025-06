Ciclista investito a Monza | 54enne in ospedale

Momenti di tensione a Monza, dove un ciclista di 54 anni è stato investito da un’auto in via Giacomo Leopardi. L’incidente, avvenuto giovedì 12 giugno alle 19.17, ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità, che si sono subito mobilitate. Il ferito è stato immediatamente trasportato in ospedale, mentre le indagini sull’accaduto sono in corso per chiarire dinamiche e responsabilità. La sicurezza stradale rimane una priorità assoluta per tutta la città.

Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday, un'automobilista alla guida di un mini Suv avrebbe centrato un ciclista in via.

