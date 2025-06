Cibo dalla spazzatura insulti razzisti bimbi strattonati e derisi | clima di terrore in un asilo di Asti sospese due maestri

Un grave scandalo scuote Asti: un asilo paritario, l’Albero dei Ragazzi, è al centro di accuse inquietanti di vessazioni e discriminazioni. Bambini di ogni origine vittime di insulti, strattonamenti e umiliazioni, mentre il clima di terrore ha portato alla sospensione di due insegnanti. La denuncia, supportata da testimonianze e video, mette in luce un'atroce realtà che chiede urgentemente intervento e giustizia. A seguito di quanto emerso dalle indagini, si apre un capitolo difficile sulla tutela dei più piccoli.

Un bimbo di colore chiamato ripetutamente “ zulù “, un altro, di origine albanese, apostrofato con epiteti oltraggiosi. Una bimba costretta a mangiare cibo prelevato dalla spazzatura. Bimbi strattonati, derisi e costretti a vivere in un clima di costanti vessazioni ed umiliazioni. È ciò che hanno documentato i carabinieri in un asilo paritario di Asti, l’Albero dei Ragazzi, grazie a testimonianze e riprese video. A seguito di quanto emerso dalle indagini, il gip del tribunale astigiano su richiesta della Procura ha sospeso due maestre, accusate di maltrattamenti in concorso nei confronti dei minori a loro affidati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it