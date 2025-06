Cibo dalla spazzatura insulti razzisti bimbi strattonati e derisi | clima di terrore in un asilo di Asti sospese due maestre

Un’autentica scena di terrore e crudeltà ha scosso un asilo di Asti, dove bambini innocenti sono stati vittime di vessazioni, insulti razzisti e comportamenti inaccettabili. Le prove raccolte dai carabinieri, tra testimonianze e video, hanno portato alla sospensione di due maestre, mentre si indaga per fare luce su un clima di oppressione che devasta l’innocenza dei più piccoli. La gravità di quanto accaduto richiede una risposta immediata e decisa.

Un bimbo di colore chiamato ripetutamente “ zulù “, un altro, di origine albanese, apostrofato con epiteti oltraggiosi. Una bimba costretta a mangiare cibo prelevato dalla spazzatura. Bimbi strattonati, derisi e costretti a vivere in un clima di costanti vessazioni ed umiliazioni. È ciò che hanno documentato i carabinieri in un asilo paritario di Asti, l’Albero dei Ragazzi, grazie a testimonianze e riprese video. A seguito di quanto emerso dalle indagini, il gip del tribunale astigiano su richiesta della Procura ha sospeso due maestre, accusate di maltrattamenti in concorso nei confronti dei minori a loro affidati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it