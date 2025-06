Ciao e grazie a tutti Adesso sogno solo di lasciare la carrozzina e correre dalla mia famiglia | le prime parole di Andrea Perfetti

Ciao e grazie a tutti. Andrea Perfetti, giornalista di Moto.it, esprime il suo desiderio di tornare a correre e riabbracciare la famiglia, nonostante le sfide di un lungo ricovero. Le sue parole, piene di speranza e forza, ci ricordano che anche nei momenti più difficili, il supporto e l’amore delle persone vicine sono una fonte inesauribile di coraggio. La sua storia ci ispira a non arrenderci mai.

“Sarò ricoverato ancora a lungo ma sentirvi così tanti e così vicino mi aiuta a non essere solo “. Sono le prime parole di Andrea Perfetti, cinque mesi dopo il terribile incidente che lo ha costretto su un letto d’ospedale: il giornalista di Moto.it è stato colpito da un aereo dell’organizzazione che ha perso il controllo durante uno dei checkpoint dell’ Africa Eco race 2025, il 7 gennaio scorso in Mauritania. Proprio la sua redazione ha diffuso le sue prime parole, che gli appassionati di enduro, rally e moto in generale attendevano da tempo. Perfetti ha pubblicato anche una prima foto su Instagram: solo un mese fa era stata diffusa, sempre da Moto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it