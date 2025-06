ciambelle panna montata e minestrina nelle fiabe sonore

Se hai sognato tra ciambelle di panna montata e minestrina nelle Fiabe Sonore, allora conosci il potere magico delle storie che hanno accompagnato generazioni. Questi piccoli capolavori di musica, disegno e narrazione hanno acceso la fantasia di grandi e piccini, creando ricordi indimenticabili. Venite a scoprire come le fiabe di ieri possano ancora oggi illuminare il cuore di chi ascolta, riportando alla luce memorie preziose e nuove emozioni.

«A mille ce n'è nel mio cuore di fiabe da narrar. Venite con me nel mio mondo fatato per sognar. Non serve l'ombrello, il cappottino rosso o la cartella bella per venire con me. Basta un po' di fantasia e di bontà ». Quanti hanno letto cantando queste poche righe? Tutti quelli che sono diventati grandi ascoltando le Fiabe Sonore, piccoli capolavori di musica, disegno e scrittura, pubblicate dalla Fratelli Fabbri Editori dal 12 dicembre 1966 al dicembre 1970. Erano dischi a 45 giri, in genere segnati e graffiati: negli anni successivi sono arrivate le cassette, i cd, i link per scaricare le fiabe, ma nulla può competere, nel cuore di chi è stato bambino negli anni Settanta, con quei solchi che la puntina percorreva e ripercorreva all'infinito, con tutti gli inciampi e i rumori che l'usura comportava.