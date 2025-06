Ci sentiamo traditi | ancora nessuna risposta per le famiglie del Comparto 6 di Arghillà

Ci sentiamo traditi, ancora nessuna risposta concreta per le famiglie del comparto 6 di Arghillà224. L’appello della prefetta Clara Vaccaro ai sindaci di Reggio Calabria, volto a individuare nuove strutture di accoglienza, suscita sgomento e amarezza tra chi si sente ormai abbandonato. In un contesto in cui l’umanità dovrebbe prevalere, il silenzio delle istituzioni rischia di accentuare la frattura sociale, lasciando il nostro territorio senza soluzioni adeguate.

"Apprendiamo, con un misto di sgomento e amarezza, l'appello lanciato nelle scorse ore dalla prefetta di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, rivolto ai sindaci del territorio affinché vengano individuate nuove strutture da destinare all'accoglienza dei migranti. Un invito che, pur riconoscendone.

