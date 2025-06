Chivu | Speciale giocare al Rose Bowl! Inter onorare il torneo

L’Inter si prepara a vivere un’esperienza indimenticabile al Rose Bowl di Pasadena, dove il calcio si trasforma in emozione pura. Di fronte a tifosi e appassionati di tutto il mondo, i nerazzurri affronteranno Monterrey in una partita che rappresenta molto più di una semplice sfida: è un onore da vivere e ricordare. Cristian Chivu, tecnico della squadra, ha condiviso il suo entusiasmo e la motivazione che spingono la Beneamata a dare il massimo in questa competizione speciale.

Chivu parla della prima partita dell’Inter, che si terrà al Rose Bowl di Pasadena. La Beneamata affronterà il Monterrey. Il commento del tecnico nerazzurro. COMPETIZIONE SPECIALE – Sbarcati a Los Angeles, l’Inter è stata intercettata dai colleghi americani di CGTN Sports. A parlare il tecnico nerazzurro Cristian Chivu. L’allenatore rumeno ha risposto con convinzione e motivazione sulla competizione che la Beneamata è chiamata ad affrontare. Queste le sue parole: « In realtà è una competizione, è qualcosa di speciale, non è solo lo stadio Rose Bowl come sappiamo, è qualcosa di speciale non solo per gli americani ma per tutti e sì, è un peccato che giochiamo solo una partita, ma siamo comunque felici di essere qui domani. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu: «Speciale giocare al Rose Bowl! Inter, onorare il torneo»

