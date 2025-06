Chivu Inter ecco che modulo userà | il ‘nuovo’ ruolo di Lautaro e Thuram…

Cristian Chivu ha preso in mano l'Inter con la ferma volontà di rivitalizzare il gioco nerazzurro, focalizzandosi su un modulo innovativo e sul tandem offensivo Lautaro Martínez e Marcus Thuram. Il nuovo ruolo di questi due talenti promette di portare freschezza e imprevedibilità alla squadra, aprendo scenari entusiasmanti per la stagione.

Chivu Inter, ecco che modulo userà il neo tecnico dei nerazzurri, novità anche sul ‘nuovo’ ruolo del tandem d’attacco Lautaro e Thuram.. Cristian Chivu ha preso in mano l’Inter con l’obiettivo di dare continuità, ma anche nuova linfa al gioco nerazzurro, soprattutto in fase offensiva. Al centro della sua visione c’è la coppia d’attacco (per cui stravede) Lautaro Martínez Marcus Thuram, che il tecnico rumeno considera imprescindibile. Lo stesso Chivu – scrive La Gazzetta dello Sport questa mattina – punta a valorizzarne le qualità complementari, studiando movimenti più fluidi e imprevedibili. Non è escluso che, come già fatto a Parma, uno dei due agisca leggermente più arretrato, per favorire scambi rapidi e inserimenti centrali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, ecco che modulo userà: il ‘nuovo’ ruolo di Lautaro e Thuram…

