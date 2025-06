Chivu è pronto | Mondiale? Pronti per onorarlo!

Il nuovo allenatore dell’Inter ha già le idee chiare: pronti a onorare la maglia e a portare i nerazzurri al successo nel Mondiale per Club. Sbarcato a Los Angeles, si prepara alla sfida che scatterà il 17 giugno contro il Monterrey di Sergio Ramos, un impegno importante che segna l’inizio di una nuova avventura internazionale. La passione e la determinazione sono più vive che mai: ora, è tempo di scrivere la storia.

Chivu si presenta: «Voglio lottare per vincere, all’Inter porterò due cose. Mondiale per Club? L’obiettivo è chiaro» - Cristian Chivu si presenta con determinazione e passione come nuovo allenatore dell’Inter, svelando il suo grande obiettivo: riportare i nerazzurri a conquistare titoli mondiali per club e a scrivere pagine memorabili nella storia del calcio.

?Chivu: “Ho ambizione e passione, le trasmetterò alla squadra perché dobbiamo fare quello che una squadra come l'Inter merita, arrivare fino in fondo e lottare per vincere i trofei. Siamo pronti a fare tutto". Vai su Facebook

