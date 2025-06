Chiuso l' Islamic Center di Amburgo Cisint | Siamo stati i primi a denunciare la radicalizzazione

La recente chiusura dell'Islamic Center di Amburgo, noto come Moschea Blu, conferma l'importanza di denunciare i legami tra alcuni luoghi di culto e estremismo. È una vittoria per la sicurezza e il rispetto delle regole, sostenuta da anni dall'europarlamentare Anna Maria Cisint. Questa azione dimostra che combattere radicalizzazione non è una questione politica, ma un dovere condiviso per proteggere la nostra società.

La notizia della chiusura dell'Islamic Center di Amburgo, noto come Moschea Blu e accusato dalle autorità tedesche di sostenere Hezbollah e di diffondere l'ideologia estremista del regime iraniano, è la dimostrazione plastica che denunciare il legame tra i luoghi di culto dell'Islam e gli estremisti non è una battaglia di partito. Una causa, questa, sposata da sempre dall'europarlamentare della Lega, Anna Maria Cisint, che oggi ha rivendicato le sue idee: “Lo denuncio, a mio rischio, da tempo: dietro molti centri islamici si nasconde un progetto politico che punta alla conquista dell'Europa”. Quello di Amburgo, ha sottolineato, "non è un caso isolato". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Chiuso l'Islamic Center di Amburgo, Cisint: "Siamo stati i primi a denunciare la radicalizzazione"

