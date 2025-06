Chiusa in modo positivo la vertenza Bariblu Triggiano | ricollocati 48 lavoratori

situazione con dedizione e professionalità, garantendo un futuro più sereno per i lavoratori coinvolti. Questo risultato testimonia come il dialogo e la collaborazione possano trasformare le sfide in opportunità, rafforzando il tessuto sociale e il valore del lavoro nel territorio. Un esempio di come si possa guardare avanti con fiducia e ottimismo, costruendo un domani migliore per tutti.

Un accordo ha messo fine positivamente alla vertenza dei lavoratori del centro commerciale Baribli di Triggiano, alla chiusura dell'ipermercato Carrefour. I 48 dipendenti coinvolti sono stati tutti ricollocati. A comunicarlo è la Uiltucs che assieme a Filcams e Fisascat ha gestito la. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Chiusa in modo positivo la vertenza Bariblu Triggiano: ricollocati 48 lavoratori

In questa notizia si parla di: vertenza - triggiano - ricollocati - lavoratori

Chiusa in modo positivo la vertenza Bariblu Triggiano: ricollocati 48 lavoratori; Chiude l’ipermercato a Bariblù Triggiano: avviate le procedure di licenziamento, 47 dipendenti a casa; Auchan via da Bariblu, arriva Ipersimply. Ma il futuro dei lavoratori resta incerto.

Chiusa in modo positivo la vertenza Bariblu Triggiano: ricollocati 48 lavoratori Riporta baritoday.it: Diciotto resteranno alle dipendenze di Apulia Distribuzione nei punti vendita limitrofi, mentre il gruppo Maiora rileverà le superfici assorbendo i restanti 30 ...