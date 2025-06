Chirurgia plastica come riconoscere i pericoli | Botulino a 150 euro? È allungato con le zozzerie

La chirurgia plastica può trasformare la vita, ma è fondamentale riconoscere i rischi nascosti dietro offerte allettanti e interventi improvvisati. Recenti tragedie hanno acceso i riflettori sulla sicurezza di chi si affida a professionisti poco affidabili. Fanpage.it ha intervistato il chirurgo Mario Spallone, che svela come distinguere un intervento sicuro da uno potenzialmente letale. Conoscere i criteri di sicurezza è il primo passo per tutelare la propria salute e il proprio benessere. Continua a leggere.

Dopo l'ennesimo caso di pazienti morte in seguito a un intervento estetico eseguito in uno studio, Fanpage.it ha intervistato il chirurgo plastico Mario Spallone, che ha spiegato quali sono i criteri che vanno rispettati per poter operare in sicurezza, e le situazioni dalle quali diffidare per non incorrere in medici senza scrupoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it