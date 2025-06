Chiesa al Napoli è ancora possibile agli azzurri servono due esterni offensivi Pedullà

Il Napoli si prepara a rinforzare il suo attacco per affrontare una stagione ricca di impegni, cercando due esterni offensivi di qualità. Tra i nomi più caldi spicca Federico Chiesa, desideroso di rilanciarsi dopo un periodo difficile al Liverpool. La sua possibile, futura maglia azzurra alimenta l’entusiasmo dei tifosi partenopei, pronti a sognare un ulteriore salto di qualità. L’attesa ora si concentra sulle mosse di mercato e sui dettagli dell’operazione...

Il Napoli è alla ricerca di due esterni per la prossima stagione, che facciano rifiatare Politano e Neres visto l’elevato numero di partite che si prospetta tra campionato, Champions, Supercoppa e Coppa Italia. Uno dei nomi caldi resta Federico Chiesa, che al Liverpool non ha trovato lo spazio che sperava, dati anche gli infortuni che lo hanno penalizzato. L’ex Juve era già stato accostato agli azzurri nelle scorse settimane e l’interesse, in realtà, non si è mai fermato. Scrive Alfredo Pedullà su X: Chiesa-Napoli: partita ancora aperta. Sullo sfondo un altro club italiano. Arriveranno almeno due esterni offensivi con Ngonge in uscita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it