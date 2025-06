Chiede di usare il bagno e ruba gli ori in casa bottino di duemila euro

Un episodio di furto audace e ingannevole scuote Pasian di Prato: una donna, approfittando di una scusa convincente, ha ottenuto l'accesso alla sua casa e, mentre lei era distratta, ha trafugato preziosi monili in oro dal valore di circa duemila euro. La seduzione della fiducia si è trasformata in un colpo ben orchestrato, lasciando la vittima sgomenta e tutta la comunità in allerta. I fatti sono avvenuti...

