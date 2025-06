Chiara Poggi tre persone | mentre moriva

Mentre Chiara Poggi moriva nella villetta di Garlasco, tre persone si trovavano all’interno della casa. Una nuova ipotesi, avanzata dall’avvocato di Alberto Stasi, mette in discussione la versione ufficiale dell’omicidio, sollevando dubbi sulla condanna definitiva dell’ex ragazzo. La presenza di un altro DNA potrebbe cambiare le sorti di questa intricata vicenda, aprendo nuovi scenari sulla verità e sulla giustizia.

Nella villetta di Garlasco, mentre Chiara Poggi moriva, in casa c’erano tre persone. La nuova ipotesi è stata avanzata da Giada Bocellari, la legale di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio dell'allora fidanzata. Raggiunto dal Corriere della Sera, l’avvocato su Stasi spiega: "A prescindere che sia colpevole o innocente, la sua condanna non è oltre ogni ragionevole dubbio". Il riferimento è alla presenza di un altro dna maschile, oltre a quello di Andrea Sempio, trovato sulle unghie di Chiara Poggi. Questo - tiene comunque a precisare - "lo accerterà l’incidente probatorio che inizia la settimana prossima. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Chiara Poggi, "tre persone": mentre moriva...

In questa notizia si parla di: persone - poggi - moriva - chiara

Fabrizio Corona e la sua verità sul caso Chiara Poggi: «A Garlasco in quella villa sulla scena del crimine c’erano quattro persone» – Il video - Fabrizio Corona rivela la sua versione sulla morte di Chiara Poggi, sostenendo che nella villetta di Garlasco c’erano quattro persone sulla scena del crimine.

Garlasco, la nuova ipotesi: chi c’era in casa mentre Chiara Poggi moriva. “Tre persone” Vai su Facebook

Garlasco, 3 persone in via Pascoli mentre Chiara Poggi moriva: «C’è sangue nell’impronta sul muro». La nuova inchiesta e l'incidente probatorio del 17 giugno. Vai su X

Chiara Poggi, tre persone: mentre moriva... | .it; Garlasco, chi c'era in casa mentre Chiara Poggi moriva: «Almeno tre persone. Impronta carica di materiale biologico». Le analisi solo sulla foto; Garlasco, 3 persone in via Pascoli mentre Chiara Poggi moriva: «C'è sangue nell'impronta sul muro.

Garlasco, «Mentre Chiara Poggi moriva in casa c'erano tre persone». L'avvocata di Stasi: «L'impronta di Sempio è carica di materiale biologico» Si legge su msn.com: Mentre Chiara Poggi veniva uccisa in casa c’erano altre due persone oltre ad Andrea Sempio.