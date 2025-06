Chiara Maci | Condivido la paura dei genitori

Chiara Maci, food influencer e scrittrice, si apre con sincerità sul suo nuovo romanzo ‘Quelle due’, un’opera nata dal desiderio di condividere le proprie paure e di offrire conforto a chi si sente solo. Un viaggio emozionante tra esperienze condivise, pensato per essere un abbraccio virtuale a tutte le donne e i genitori che affrontano momenti di incertezza. La presentazione di stasera promette di essere un’occasione speciale per scoprire un messaggio di speranza e solidarietà.

"È un libro che ho scritto perché spero che le persone si sentano meno sole. Un libro per le donne, per me stessa – perché è stato terapeutico – e per tutti i genitori che hanno paura di affrontare la solitudine. Dentro ci sono esperienze che in tanti abbiamo vissuto, e mi piace pensare di abbracciare un po’ tutti con le parole". Così Chiara Maci descrive il suo romanzo ‘ Quelle due ’ (ed. Mondadori), che oggi alle 19 verrà presentato nel convento di via Santa Margherita, all’interno della rassegna ’Parole nel chiostro’. Un libro che parla di genitorialità, scelte, amore e crescita. Le protagoniste sono Adele e la figlia diciassettenne Mia, che la nonna di Adele, Ada, chiama con affetto "Quelle due", da cui il titolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it