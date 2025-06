Chiara Ferragni diventa tema di maturità in Tunisia | la traccia sul Pandoro-Gate

Chiara Ferragni, icona digitale e imprenditrice di successo, si trova al centro delle attenzioni anche nell'ambito scolastico internazionale: la sua presenza tra le tracce dell'esame di maturità in Tunisia, a causa dello scandalo del "Pandoro-Gate" e del suo impatto mediatico, dimostra come figure di rilievo del mondo digitale possano influenzare anche l'istruzione. Un esempio di come il confine tra realtà, social e scuola si stia sempre più sfumando, aprendo nuove riflessioni sul ruolo dei influencer.

C'è anche Chiara Ferragni tra le tracce dell'esame di maturità in Tunisia. Il motivo? Lo scandalo del "Pandoro-Gate". L'imprenditrice digitale e influencer seguita da 28,4 milioni di follower su Instagram è finita tra le tracce per un'analisi sullo scandalo del dolce di Balocco, che ha travolto.

