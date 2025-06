Chiara Ferragni diventa tema di maturità in Tunisia | la traccia sul Pandoro-Gate e il crollo del suo impero

Chiara Ferragni, la celebre influencer italiana, si trova sotto i riflettori anche nel mondo dell'istruzione tunisina, dove è diventata tema di maturità. Tra scandali e crisi economiche, la sua parabola rappresenta un caso emblematico di successo e difficoltà nell'era digitale. La sua storia, dal Pandoro-gate al crollo del suo impero, invita a riflettere sul ruolo dei social media e sulle sfide della fama moderna. Continua a leggere per scoprire come questa vicenda abbia attraversato confini e generazioni.

Chiara Ferragni è finita tra le tracce di maturità in Tunisia. La storia dell'influencer degli ultimi due anni, dallo scandalo del Pandoro-gate al crollo economico del suo brand, è uno dei temi della prova in lingua inglese proposta dal ministero tunisino dell'educazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

