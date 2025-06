Chiara Balistreri via al processo per stalking dell’ex | Ti trovo e ti ammazzo

Una nuova drammatica vicenda di violenza si apre a Bologna, dove Chiara Balistreri si prepara a testimoniare in un processo che mette in luce le minacce e le intimidazioni di Gabriel Costantin. La giovane, che aveva giĂ denunciato episodi di violenza nel novembre scorso, si trova ora a confrontarsi con un passato inquietante che rischia di ripetersi. La sua storia ci ricorda quanto sia fondamentale agire con fermezza contro ogni forma di stalking e minaccia.

Bologna, 12 giugno 2025 – “Tornerò in Italia, non se ne accorgerĂ nessuno. E quando meno te lo aspetti mi troverai sotto casa tua ”. Questo, e altri messaggi pieni di minacce e insulti, sono stati rivolti da Gabriel Costantin all’ex fidanzata Chiara Balistreri, la 23enne la cui storia di violenza è emersa nel novembre scorso, quando Chiara ha pubblicato un filmato su TikTok: “Registro questo video da viva, prima che diventi l’ennesimo caso di femminicidio ”, denunciando le violenze subite dall’ex ragazzo. E ieri è iniziato il processo per stalking a carico di Costantin, con rito abbreviato condizionato, davanti al giudice Sandro Pecorella, pm Stefano Dambruoso (in sostituzione del pm titolare Luca Venturi). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiara Balistreri, via al processo per stalking dell’ex: “Ti trovo e ti ammazzo”

