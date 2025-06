Chianche il Consiglio di Stato dice no al biodigestore | quando la legge ricorda alla politica i suoi doveri

Il Consiglio di Stato ha preso una decisione chiara e definitiva, respingendo l’appello della Regione Campania e confermando che il biodigestore a Chianche non si farà. È un importante esempio di come la giustizia possa tutelare l’ambiente e i diritti delle comunità locali, ricordando alla politica i propri doveri. Una vittoria che rafforza il ruolo della legge come baluardo contro progetti dannosi e poco sostenibili.

Il Consiglio di Stato ha parlato. E, per una volta, ha parlato con chiarezza. La Quarta Sezione ha respinto l’appello della Regione Campania, confermando quanto già stabilito dal TAR: il biodigestore a Chianche non s’ha da fare. Lo hanno ottenuto i Comuni di Altavilla Irpina, Montefusco, Petruro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Chianche, il Consiglio di Stato dice no al biodigestore: quando la legge ricorda alla politica i suoi doveri

