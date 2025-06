Chiamati per un furto sentono un odore strano | la scoperta dei carabinieri

Chiamati per un furto, i carabinieri di San Candido sono rimasti sorpresi da un dettaglio inatteso: un odore insolitamente forte proveniente dall’abitazione accanto. La curiosità e il senso di responsabilità hanno spinto i militari a indagare più a fondo, e grazie all’aiuto dei cani molecolari e delle tecnologie investigative, si sono trovati di fronte a una scoperta sorprendente che ha cambiato le sorti dell’indagine.

Erano intervenuti per la segnalazione di un furto in una casa ma ciò che ha attirato maggiormente l'attenzione dei carabinieri di San Candido giunti sul posto era il forte (e sospetto) odore che proveniva dall'abitazione a fianco. I militari hanno voluto vederci più e, grazie all'aiuto dei.

In questa notizia si parla di: furto - odore - carabinieri - chiamati

