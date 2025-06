Chi usa l’IA per creare immagini con personaggi famosi rischia davvero? Ecco cosa sapere

Chi utilizza l’IA per creare immagini con personaggi famosi rischia molto più di quanto si possa immaginare. La recente azione legale di Disney e NBCUniversal contro Midjourney apre uno squarcio su un mondo di insidie legali per gli utenti finali, coinvolgendo milioni di creativi che condividono o sfruttano contenuti protetti da copyright. È fondamentale conoscere i rischi concreti e le eventuali conseguenze di questa nuova frontiera digitale. Ecco cosa bisogna sapere.

Milano - L'azione legale avviata da Disney e NBCUniversal contro Midjourney non colpisce soltanto l'azienda californiana: in modo indiretto, mette in discussione anche le attività degli utenti finali. Milioni di persone in tutto il mondo generano ogni giorno contenuti visuali che ritraggono personaggi protetti da copyright, spesso condividendoli online o utilizzandoli per fini commerciali. Ma quali sono i rischi concreti per chi crea questi contenuti? Secondo esperti di diritto digitale, la responsabilità legale si concentra principalmente sul fornitore del servizio, ovvero l'azienda che permette l'elaborazione e la diffusione delle immagini, come Midjourney, DALL·E o Stable Diffusion.