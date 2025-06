Chi sono le tre ex mogli di Paolo Mieli Francesca Socrate Federica Alatri e Barbara Parodi Delfino

Paolo Mieli, noto giornalista e intellettuale italiano, ha attraversato diverse tappe personali e familiari nel corso della sua vita. Le sue tre ex mogli ‚Äď Francesca Socrate, Federica Alatri e Barbara Parodi Delfino ‚Äď hanno avuto un ruolo importante nel suo percorso, contribuendo a plasmare non solo la sua storia privata ma anche il suo impegno professionale. Attualmente, la compagna di Paolo √®‚Ķ

Il giornalista Paolo Mieli √® stato sposato tre volte (ben tre ex mogli), la prima con¬† Francesca Socrate, docente e scrittrice, con la quale ha avuto il figlio¬† Francesco ¬†nato nel 1973 (ora produttore televisivo e cinematografico), con ¬†Federica Alatri, con la quale ha avuto il figlio¬† Andrea ¬†nato nel 1979, e con la giornalista¬† Barbara Parodi Delfino, con la quale ha avuto la figlia¬† Oleandra ¬†nata nel 1997. Attualmente la compagna di Paolo Mieli √®¬† Camilla Grimaldi, una nota gallerista. Chi sono la prima e seconda ex moglie di Paolo Mieli. La prima moglie √® stata Francesca Socrate, docente e scrittrice di diversi libri tra cui ‚ÄúSessantotto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it ¬© Metropolitanmagazine.it - Chi sono le tre ex mogli di Paolo Mieli, Francesca Socrate, Federica Alatri e Barbara Parodi Delfino

