Chi l'ha Visto su Garlasco l'avvocato Lovati | Stasi dice un sacco di bugie l'hanno costretto a mentire Era la pedina giusta E il papà di Sempio | Quella mattina era mio figlio era con me

Nel cuore di Garlasco, tra misteri e verità nascoste, si cela una storia avvolta da bugie e dubbi. Federica Sciarelli apre l’11 giugno un nuovo capitolo di “Chi l’ha visto?” con una battuta che fa riflettere: cosa sogna davvero Lovati? L’attenzione si concentra sui legali di Sempio e sulle parole che potrebbero svelare o celare la realtà dell’inchiesta. Ma in un caso così intricato, chi può dirsi davvero dalla parte della verità?

“Chissà che cosa s’è sognato Lovati stanotte”. Federica Sciarelli apre la puntata di “Chi l’ha visto? ” dell’11 giugno riportando una battuta che i telespettatori fanno nel vedere l’inviato Vittorio Romano in compagnia di Massimo Lovati e Angela Taccia, i legali di Andrea Sempio indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. In effetti il “sogno” dell’avvocato, già tante volte citato in altri contesti tv, torna anche nel programma di Rai 3, non prima però di aver affrontato altre questioni più o meno legate al delitto di Garlasco. Un messaggio in codice? – Si parte con il misterioso messaggio lasciato su Facebook nel 2016 da Michele Bertani, amico di Sempio “dalle elementari fino alla terza media” specifica l’avvocato Taccia, impiccatosi poco tempo dopo aver scritto sui social, con una curiosa alternanza di lettere maiuscole e minuscole, un verso di un brano dei Club Dogo che recita: “La verità sta nelle cose che nessuno sa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chi l’ha Visto su Garlasco, l’avvocato Lovati: “Stasi dice un sacco di bugie, l’hanno costretto a mentire. Era la pedina giusta”. E il papà di Sempio: “Quella mattina era mio figlio era con me”

