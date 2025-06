Chi l’ha visto? Scuote il Caso Garlasco con Nuovi Indizi su Stasi e non solo

Chi l'ha visto? torna a scuotere il caso Garlasco, rivelando nuovi indizi su Alberto Stasi, Andrea Sempio e una frase enigmatica che potrebbe cambiare tutto. L’ultima puntata su Rai 3 si addentra nei dettagli più oscuri del delitto, offrendo spunti sorprendenti e coinvolgenti. Restate con noi: il mistero si infittisce e nuove verità stanno emergendo, pronti a cambiare le carte in tavola.

L'ultima puntata di Chi l'ha visto? su Rai 3 torna sul delitto di Garlasco, esplorando nuovi dettagli legati ad Alberto Stasi, Andrea Sempio e una frase enigmatica, oltre ad altri casi di cronaca.

