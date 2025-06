Chi l’ha visto? di cosa si è parlato ieri sera | caso Garlasco l’indizio che potrebbe scagionare Alberto Stasi

Ieri sera, Chi l’ha visto? ha aperto uno spiraglio di speranza nel caso Garlasco, presentando un nuovo indizio che potrebbe scagionare Alberto Stasi. Tra testimonianze contraddittorie e dubbi ancora irrisolti, la trasmissione ha messo in discussione le conclusioni precedenti, accendendo l’interesse di chi segue da sempre questa intricata vicenda. Ma cosa emerge davvero da questa nuova pista? Scopriamolo insieme e analizziamo le implicazioni di questa svolta.

Nella serata di mercoledì 11 giugno, Chi l’ha visto? ha assunto i caratteri di una trasmissione true crime. Federica Sciarelli è tornata a parlare del caso di Garlasco che, nonostante per la legge un colpevole ci sia già, continua a essere costellato di dubbi, incertezze e testimonianze contraddittorie. Spazio poi al doppio omicidio di Villa Pamphilj a Roma, di cui sono vittime una mamma e la sua bimba. Caso Garlasco, la pista di Michele Bertani. Nel corso della trasmissione in onda su Rai 3, Federica Sciarelli e la sua squadra, concentrandosi sul caso Garlasco, sono tornati ad analizzare un messaggio Facebook scritto da Michele Bertani nel 2016, poco tempo prima del suicidio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chi l’ha visto? di cosa si è parlato ieri sera: caso Garlasco, l’indizio che potrebbe scagionare Alberto Stasi

