Chi ha ucciso Ursula? Il processo riparte da zero

Il caso di Ursula Turri, l'operatrice sanitaria assassinata a Barga nel 2019, si ripropone con un nuovo volto: l’istruttoria parte da zero. Dopo anni di indagini e processi, la Corte d’Appello di Firenze ha deciso di riaprire il dibattimento, alimentando speranze e dubbi su chi abbia realmente tolto la vita a Ursula. La verità, forse, sta per emergere nuovamente, in un percorso giudiziario che promette ancora colpi di scena.

Lucca, 12 giugno 2025 – Ripartirà praticamente da capo l’istruttoria dibattimentale sull’ omicidio di Ursula Turri, l’operatrice sanitaria di 49 anni soffocata con un cuscino nella sua camera da letto a Barga il 19 novembre 2019. L’ha deciso ieri mattina la Corte d’Appello di Firenze, chiamata a discutere il ricorso presentato dal pm Antonio Mariotti e dal legale di parte civile Paolo Mei contro la sentenza del gup che il 21 febbraio 2024 aveva assolto in primo grado l’ex compagno Fabio Picciolo, 59 anni, già impiegato all’ufficio protocollo del Comune di Barga, difeso dagli avvocati Riccardo Carloni, Francesco Marenghi e Gianmarco Romanini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chi ha ucciso Ursula? Il processo riparte da zero

Chi ha ucciso Ursula? Il processo riparte da zero.

“Uccise Ursula“, chiesto il processo per l’amico Segnala lanazione.it: Da parte loro il padre e gli altri familiari di Ursula chiedono piena luce sul delitto e si sono affidati all’avvocato Paolo Mei per costituirsi parte civile al processo.