Chi era Stefano Massimi morto a 19 anni nello scontro con un bus su via Tuscolana

Un tragico incidente scuote i Castelli Romani: Stefano Massimi, solo 19 anni, ha perso la vita nello scontro con un bus su via Tuscolana. A scoprire l’accaduto è stato il cugino del giovane, presente nel breve tratto di strada coinvolto. Il lutto e lo sconforto si diffondono tra amici e familiari, lasciando un vuoto in tutta la comunità . Continua a leggere per conoscere meglio la vicenda e onorare la memoria di Stefano.

A scoprire dell'incidente il cugino del 19enne di Rocca Priora che viaggiava nello stretto tratto di strada. Lutto e sconcerto nel comune dei Castelli Romani per la scomparsa del giovanissimo operai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scontro frontale tra auto e bus di pendolari: Stefano Massimi muore a 19 anni, feriti due passeggeri - Una tragedia scuote Grottaferrata all’alba: un incidente frontale tra auto e bus di pendolari ha strappato alla vita Stefano Massimi, un giovane di soli 19 anni, e ha ferito gravemente due passeggeri.

