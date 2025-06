Chi era Luca Rusconi morto in un incidente | dalla passione per i Lego al volontariato con i disabili

Luca Rusconi, ingegnere meccanico di 54 anni, era molto più di un professionista: un uomo di grande cuore, dedito al volontariato con i disabili e appassionato di Lego. La sua scomparsa in un tragico incidente a Solbiate Olona ha lasciato un vuoto profondo nella comunità. Scopriamo insieme la sua storia, tra passione, solidarietà e il desiderio di fare del bene, valori che continueranno a vivere nei ricordi di chi l’ha conosciuto.

Si chiamava Luca Rusconi, l'ingegnere meccanico di 54 anni che è morto in un incidente stradale a Solbiate Olona (Varese) in uno scontro con un'automobile. Era un volontario dell'associazione Cuffie Colorate, che promuove il nuoto tra ragazzi con disabilità e un appassionato di Lego. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: luca - rusconi - morto - incidente

Busto Arsizio, la passione per i Lego e il volontariato nel nuoto con i disabili: chi era Luca Rusconi - Busto Arsizio è nota non solo per le sue tradizioni, ma anche per la passione che anima i suoi cittadini: dai mattoncini LEGO alla dedizione nel volontariato nuoto con disabili.

E' Luca Rusconi, originario di #bustoarsizio, il 54enne morto nel drammatico incidente avvenuto questa mattina a Solbiate Olona Vai su Facebook

Luca Rusconi, chi era l'ingegnere morto in un incidente con la moto; Luca Rusconi, chi era l'ingegnere morto in un incidente con la moto; Solbiate, incidente in moto in via per Fagnano. Morto Luca Rusconi.

Amante dei Lego e volontario delle Cuffie Colorate. Chi era Luca Rusconi, vittima dell’incidente di Busto Lo riporta varesenews.it: Il 54enne deceduto nell'incidente in moto mercoledì mattina in via per Fagnano era molto noto a Busto Arsizio per il suo impegno in piscina coi ragazzi disabili ma anche un apprezzato costruttore di m ...