Chi è Gabriella Spagnuolo la nuova ragazza paparazzata in barca con Stefano De Martino

L'ultima avventura di Stefano De Martino cattura ancora l'attenzione: questa volta, il paparazzo di Oggi ha sorpreso il conduttore insieme a Gabriella Spagnuolo, giovane napoletana di 25 anni, durante una suggestiva gita in barca. La lista di flirt e incontri del ballerino si arricchisce di nuovi dettagli, alimentando gossip e curiosità. Ma chi è davvero questa misteriosa donna? Scopriamolo insieme.

