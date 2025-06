Chi è Gabriella Spagnuolo la misteriosa donna in vacanza con Stefano De Martino

Tra gossip e mistero, la presenza di Gabriella Spagnuolo accanto a Stefano De Martino durante una vacanza in barca ha catturato l'attenzione del pubblico. Con i suoi lunghi capelli castani e un fascino irresistibile, questa donna si sta facendo strada nel cuore dei media come l'eventuale nuova compagna del conduttore. Ma chi è davvero Gabriella Spagnuolo? E quale segreto si cela dietro questa coinvolgente vacanza?

Gabriella Spagnuolo √® la misteriosa donna paparazzata su uno yacht in vacanza con Stefano De Martino. Sarebbe lei, secondo alcune indiscrezioni, la nuova compagna del conduttore di Affari Tuoi. Gabriella Spagnuolo, vacanze con Stefano De Martino. Visualizza questo post su Instagram Lunghi capelli castani e fisico mozzafiato, Gabriella Spagnuolo √® la donna paparazzata in barca con Stefano De Martino. Il conduttore si √® concesso una vacanza in Costiera Amalfitana fra tuffi nell‚Äôacqua cristallina e sole. Con lui alcuni amici, ma soprattutto Gabriella. Nelle foto pubblicate dal settimanale Oggi √® impossibile non notare l‚Äôintesa fra i due, fra scherzi, sorrisi e confidenze. 🔗 Leggi su Dilei.it ¬© Dilei.it - Chi √® Gabriella Spagnuolo, la misteriosa donna in vacanza con Stefano De Martino

Stefano De Martino, Gabriella Spagnuolo è la sua nuova fiamma? - Il gossip infiamma il cuore del pubblico: Stefano De Martino, il celebre conduttore partenopeo, sarebbe stato paparazzato in compagnia di diverse ragazze, tra cui Gabriella Spagnuolo.

Gabriella Spagnuolo: la nuova fiamma di Stefano De Martino e il mistero della sua identità Si legge su ecodelcinema.com: Gabriella Spagnuolo, 25 anni e laureata all'Università degli Studi Parthenope, attira l'attenzione per la sua relazione con Stefano De Martino, avvistato insieme a lei in Costiera Amalfitana.