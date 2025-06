Chi è Cudrig il classe 2002 friulano della Juventus Next Gen convocato per il Mondiale per Club in Usa | esperienza e nuova linfa per Tudor

Nicolò Cudrig, talentuoso esterno della Juventus Next Gen classe 2002, si prepara a vivere un’esperienza unica: la sua convocazione con la Prima Squadra al Mondiale per Club in USA. Un traguardo prestigioso che rappresenta non solo un riconoscimento per il suo talento, ma anche una preziosa opportunità di crescita e visibilità. Con questa occasione, Cudrig porta in campo tutta la sua determinazione e l’entusiasmo di chi vuole lasciare il segno, arricchendo il progetto di Tudor con nuova linfa e freschezza.

di Fabio Zaccaria Chi è Cudrig, focus sull’esterno della Juventus Next Gen che andrà con la Prima Squadra al Mondiale per Club. Carriera, caratteristiche e identikit. Per Nicolò Cudrig, calciatore della Juventus Next Gen, non sarà la prima volta con i grandi: il classe 2002 infatti nell’estate del 2022 aveva partecipato alla Tournée estiva della Juventus curiosamente tenuta in Usa, proprio dove, fra qualche giorno, inizierà l’avventura dei bianconeri al Mondiale per Club. Ma chi è Cudrig e che percorso lo ha portato fino alla convocazione di Tudor? Ecco un approfondimento sul giocatore friulano incentrato sulla carriera e sulle caratteristiche tecniche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chi è Cudrig, il classe 2002 friulano della Juventus Next Gen convocato per il Mondiale per Club in Usa: esperienza e nuova linfa per Tudor

