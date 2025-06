Che impatto hanno i disastri aerei sulla paura di volare? La parola allo psicologo

I disastri aerei spesso alimentano la paura di volare, trasformando un gesto quotidiano in una fonte di ansia. Ma come affrontare questa fobia? La risposta sta nello psicologo, che con competenza e empatia aiuta a superare l’aerofobia, restituendo serenità a chi si trova bloccato dalla paura di volare. La parola allo psicologo può davvero fare la differenza, accompagnando verso un viaggio più sereno e consapevole.

I disastri aerei incidono sulla paura di volare? La parola allo psicologo che “cura” l’aerofobia. Si chiama Ramesh Vishwaskumar, ha 40 anni e oggi era senz’altro il suo giorno fortunato, perchĂ© sarebbe il sopravvissuto all’incidente aereo a bordo del Boeing 787 della compagnia Air India diretto all’aeroporto londinese di Gatwick. (Ansa Foto) – notizie.com Il veivolo era decollato da pochi minuti dalla cittĂ indiana di Ahmedabad, nel Gujrat, quando si è schiantato contro un dormitorio per studenti di medicina. In un primo momento le autoritĂ avevano dato per morte tutte le 242 persone a bordo. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Che impatto hanno i disastri aerei sulla paura di volare? La parola allo psicologo

Come superare la paura di volare e in che modo viene influenzata dalle notizie di incidenti; La paura di volare o aerofobia; 7 modi per gestire la paura di volare.

