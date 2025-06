Cesena promuove l' inclusione sociale con il progetto europeo ' Score'

Cesena conferma il suo impegno per l’inclusione sociale e il benessere degli over 60, dopo il successo delle Olimpiadi Over 65 a Viana do Castelo. Con il progetto europeo ‘Score’ (Sport for Citizenship and Recreation in Europe), finanziato dall’Unione Europea, la città si apre a nuove opportunità di integrazione, salute e partecipazione attiva, contribuendo a creare una comunità più forte e solidale. È così che Cesena rafforza il suo ruolo di esempio di innovazione sociale e inclusione.

Dopo il successo legato alla partecipazione cesenate alle Olimpiadi sportive over 65 disputate a Viana do Castelo, in Portogallo, a ottobre 2023, l'amministrazione comunale di Cesena continua a promuovere il benessere psico-fisico e l'inclusione sociale degli over 60 aderendo al progetto europeo ' Score ' (Sport for Citizenship and Recreation in Europe). Finanziato dall'Unione Europea, questo nuovo percorso nasce con lo scopo di contrastare la sedentarietà tra i cittadini europei over 60, attraverso lo sport e attività ricreative che favoriscano la socializzazione e il dialogo tra generazioni e culture.

