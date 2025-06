Cesena in trasferta | continuità e affluenza tra Serie B e C

E’ un Cesena da trasferta nel nome della continuità, è tutta la stagione che è in posizione simile, anche nel recente passato la media non è stata diversa nonostante fosse serie C. I bianconeri tra restrizioni, fidelity card e trasferte vietate che incidono eccome nell’affluenza esterna in stagione, in media a gara hanno portato lontano dalla Romagna 520 tifosi (dati tratti dal sito Dimensione Calcio), trentunesimo posto tra le società professionistiche, undicesimi in serie B. Non dimentichiamo che invece in casa dove non ci sono restrizioni in questa stagione il Manuzzi ha raggiunto il quinto posto come presenze, una media di 11. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena in trasferta: continuità e affluenza tra Serie B e C

