Cesare Cremonini innamorato | le foto con l'ex ballerina Caterina Licini

Cesare Cremonini e Caterina Licini, una coppia che ha sempre suscitato curiosità, sono stati immortalati insieme alla prima tappa del suo tour, confermando un legame che sembra resistere nel tempo. Dopo voci di un possibile ritorno di fiamma con la giornalista Giorgia Cardinaletti, i due si mostrano felici e affiatati. La loro storia, fatta di passione e complicità, continua a catturare l'attenzione di fan e media, lasciando intuire che...

Cesare Cremonini e Caterina Licini: l’amore mai ufficializzato (e messo in dubbio da un presunto ritorno di fiamma con la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti), pare proseguire alla grande: il cantante è stato fotografato alla prima tappa del suo tour in compagnia dell’ex ballerina, oggi copywriter, che è tra l’altro protagonista del videoclip di Ora che non ho più te. Cesare Cremonini e Caterina Licini alla prima tappa del tour. Il settimanale Chi li ha intercettati a Lignano Sabbiadoro in occasione del concerto dell’8 giugno. La coppia era già stata fotografata a febbraio a Cortina, dove aveva assistito alle gare di sci di Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Amica.it