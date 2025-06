Cerimonie | il Pontedera Bellaria Rugby premiato dal Comune per la vittoria del campionato

tenuto in un clima di grande festa e riconoscenza, celebrando non solo la vittoria sportiva, ma anche i valori di squadra, dedizione e spirito di inclusione che contraddistinguono questa giovane realtà rugbistica. Un traguardo che merita di essere condiviso con tutta la comunità, e che si preannuncia come solo l'inizio di tanti altri successi futuri.

L'assessore comunale allo sport Mattia Belli e la consigliera delegata Alice Paletta hanno ricevuto ieri l'intera squadra, lo staff tecnico e la dirigenza del Pontedera Bellaria Rugby, compagine guidata dal coach Daniele Conflitto vittoriosa del campionato di serie C Toscana. L'incontro si è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Cerimonie: il Pontedera Bellaria Rugby premiato dal Comune per la vittoria del campionato

In questa notizia si parla di: bellaria - rugby - campionato - cerimonie

Cerimonie: il Pontedera Bellaria Rugby premiato dal Comune per la vittoria del campionato; Cerimonie: il Pontedera Bellaria Rugby premiato dal Comune per la vittoria del campionato; Il Comune premia il Pontedera Bellaria Rugby: «Siete un orgoglio per il territorio».

Cerimonie: il Pontedera Bellaria Rugby premiato dal Comune per la vittoria del campionato Scrive pisatoday.it: L'assessore comunale allo sport Mattia Belli e la consigliera delegata Alice Paletta hanno ricevuto ieri l'intera squadra, lo staff tecnico e la dirigenza del Pontedera Bellaria Rugby, compagine ...