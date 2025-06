Cerimonia di Conferimento della Laurea Honoris Causa al Maestro Renzo Arbore

Venerdì 20 giugno 2025, il Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele” di Benevento si trasformerà in un palcoscenico di onore e musica, accogliendo la cerimonia di conferimento della Laurea Honoris Causa in “Pop per Songwriter” al Maestro Renzo Arbore. Un riconoscimento che celebra l'eccellenza e l'innovazione nel mondo musicale, e che coinvolgerà appassionati e addetti ai lavori in un evento unico e imperdibile. Non mancate!

Tempo di lettura: < 1 minuto Si comunica che venerdì 20 giugno 2025, alle ore 17:30, presso il Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele” di Benevento, si terrà la Cerimonia di Conferimento della Laurea Honoris Causa in “Pop per Songwriter” al Maestro Renzo Arbore, conferita dal Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala”. L’ingresso alla cerimonia è libero, ma sarà consentito esclusivamente fino al raggiungimento della capienza massima autorizzata del Teatro, nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti.L’apertura dell’ingresso al pubblico avverrà a partire dalle ore 16:45. L’accesso sarà garantito fino alle ore 17:15 o fino all’esaurimento dei posti disponibili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cerimonia di Conferimento della Laurea Honoris Causa al Maestro Renzo Arbore

In questa notizia si parla di: cerimonia - conferimento - laurea - honoris

