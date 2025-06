Cerimonia a Portonovo. Una corona per la Madonna nel cuore del nostro mare.

Una cerimonia intima e commovente ha avuto luogo ieri a Portonovo, dove una corona di fiori è stata deposta davanti alla statua della Madonna Stella del Mare, simbolo di protezione e speranza per chi naviga queste acque. Un momento di ritrovata spiritualità e gratitudine, condiviso da velisti, pescatori e appassionati che hanno voluto onorare il loro mare e la sua storia. La cerimonia si è conclusa con un senso di unità che rimarrà nel cuore di tutti gli intervenuti.

Una cerimonia semplice e toccante quella che si è svolta ieri a Portonovo dinnanzi alla statua della Madonna Stella del Mare posta al termine dello scoglio del Trave. Una immagine molto cara a chi solca quelle acque, issata in quel punto proprio per indicare uno scoglio che può essere veramente pericoloso se non conosciuto. A quell’immagine è stata donata ieri una corona di fiori alla presenza di molte imbarcazioni di velisti e pescatori, del gommone della Società Nazionale di Salvamento con i suoi volontari e della motovedetta della Capitaneria di Porto a bordo della quale sono saliti il sindaco Daniele Silvetti, l’ammiraglio Vincenzo Vitale, direttore marittimo delle Marche e comandante della Capitaneria di Porto di Ancona e don Dino, capellano del porto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it