Cercano di riportare la calma in una famiglia in lite e vengono minacciati e insultati | denunciato 38enne

In un momento di tensione familiare, due individui cercano di riportare la calma, ma si trovano di fronte a una reazione inaspettata. Un agrigentino di 38 anni, invece di calmarsi, si è scagliato verbalmente contro le forze dell'ordine, offendendoli e minacciandoli. La polizia, intervenuta per gestire la lite, ha dovuto affrontare un episodio di oltraggio e minacce. Questa vicenda sottolinea quanto sia importante mantenere la calma anche nelle situazioni più delicate.

Anziché calmarsi, s'è verbalmente scagliato - offendendo e minacciando - contro i poliziotti. Un agrigentino trentottenne è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Le ipotesi di reato avanzate sono: oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. I poliziotti della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Cercano di riportare la calma in una famiglia in lite e vengono minacciati e insultati: denunciato 38enne

