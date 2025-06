' C’era una volta… 100 anni di magia' la Disney rivive in musica sulla Terrazza Leuciana

Preparati a immergerti in un mondo incantato! Domenica 15 giugno, alle 21, sulla terrazza leuciana, rivivremo 100 anni di magia Disney attraverso note coinvolgenti e atmosfere sognanti. L’atrio superiore del Belvedere di San Leucio si trasformerà in un palcoscenico per uno spettacolo unico, dedicato all'iconica eredità artistica di Walt Disney. Non perdere questa straordinaria esperienza che renderà omaggio ai sogni e all’immaginazione senza confini.

Domenica 15 giugno, alle 21, l'atrio superiore del Belvedere di San Leucio ospiterà il secondo appuntamento della kermesse musicale "Terrazza Leuciana – Tramonti al Belvedere" con lo spettacolo "C'era una volta. 100 anni di magia", un tributo alla straordinaria eredità artistica di Walt Disney.

