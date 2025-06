Cer | incontro pubblico al teatro Politeama

Non perdete l’occasione di scoprire come la Comunità Energetica Rinnovabile di Poggibonsi sta rivoluzionando il nostro modo di pensare all’energia. L’incontro pubblico al Teatro Politeama, con interventi di figure istituzionali e esperti, offre un'opportunità unica di approfondimento e confronto. Unitevi a noi per costruire insieme un futuro più sostenibile e solidale: la vostra partecipazione può fare la differenza!

E’ una realtà attiva, la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) a Poggibonsi. Partecipazione all’incontro pubblico, nella Sala Set del Politeama, di approfondimento sul tema. Sono intervenuti la sindaca Susanna Cenni, il vice sindaco Fabio Carrozzino, il presidente della CER Flavio Rugi, Costanza Conti, socio della CER, Valerio Marangolo (in collegamento video), responsabile Gestione fondi europei in materia di energia - Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia della Regione Toscana e Leonardo Maiellaro, responsabile Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) della Provincia di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cer: incontro pubblico al teatro Politeama

