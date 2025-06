Centro infanzia Piccolo Principe uffici comunali Cred Ciaf e L' Approdo | restyling da 250mila euro approvato il progetto esecutivo

Un importante passo avanti per il nostro territorio: il progetto di restyling del centro infanzia Piccolo Principe, approvato con un investimento di 250mila euro, garantirà sicurezza e funzionalità. Questa manutenzione straordinaria mira a risolvere criticità storiche, ripristinando gli spazi ormai inaccessibili e migliorando la qualità dei servizi offerti alle famiglie. Un intervento che rafforza l'impegno dell'amministrazione comunale verso il benessere e lo sviluppo del quartiere.

Un intervento di manutenzione straordinaria del valore di 250mila euro per sanare tutte le criticità emerse nel tempo, che hanno causato anche l'interdizione di alcune aree. È quanto stanziato dall'amministrazione comunale per l'edificio di tre piani risalente alla metà degli anni '70 di via.

