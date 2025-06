Centro estetico distrutto da un rogo | tre arrestati

Un colpo durissimo per il settore dell’estetica e per la comunità locale, dopo l’incendio doloso che ha devastato il centro estetico King Enes, appena inaugurato e gestito da un imprenditore marocchino. Le indagini dei carabinieri di Clusone hanno fatto luce sui motivi legati a questioni personali e allo spaccio di droga, portando all’arresto di tre responsabili e ricostruendo il movente dietro questo gesto devastante. Ora, si chiude un capitolo di violenza e paura, ma resta il bisogno di fare giustizia e ricostruire.

Questioni personali e motivi legati allo spaccio di droga. Sulla matrice dolosa dell’ incendio, che aveva distrutto il salone di bellezza King Enes gestito da un marocchino, non c’erano mai stati dubbi. Ora i carabinieri hanno chiuso il cerchio ricostruendo il movente e individuando i responsabili del rogo nella notte tra il 17 e il 18 novembre, un mese dopo l’inaugurazione in grande stile. I militari della Compagnia di Clusone hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale del Riesame di Brescia. Le indagini hanno consentito di individuare i tre coinvolti: l’autore materiale, un complice e il mandante assente al momento del rogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it