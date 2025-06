Centro commerciale di via del Lido | accolto il ricorso sequestro annullato di nuovo

Il centro commerciale di via del Lido torna a respirare, dopo il verdetto del tribunale di Latina che ha accolto il ricorso delle società private e annullato il sequestro. Una vittoria importante per le attività commerciali coinvolte, che riprendono il loro lavoro senza l’ombra di restrizioni giudiziarie. La vicenda, che ha tenuto banco per oltre un anno, sembra ora entrare in una fase di definitiva chiarezza e stabilità.

Il collegio del tribunale di Latina ha deciso sul ricorso presentato dalle società private contro il sequestro del centro commerciale di via del Lido scattato lo scorso aprile. Il ricorso è stato accolto e la struttura di vendita, da oltre un anno al centro di una vicenda giudiziaria, sarà di.

