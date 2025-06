Centro città senza connessione verranno installati mini router

Grazie al progetto DAS, il centro di Merate diventerà un esempio di connettività innovativa e accessibile. Con otto mini-router strategicamente installati, anche in zone storiche finora prive di segnale, utenti e visitatori potranno finalmente telefonare e navigare senza problemi. Questi dispositivi, sicuri e a basso consumo, garantiranno una copertura vasta e affidabile nell’intera area. Gli utenti potranno così approfittare di una connessione stabile e veloce, rendendo Merate ancora più vivibile e connessa.

Campo telefonico anche in centro a Merate, dove invece oggi risulta quasi impossibile sia telefonare, sia connettersi al rete internet. È il progetto Das, che prevede l’installazione di 8 mini-router che verranno installati appunto nel centro storico di Merate, ogni dei quali in grado di coprire un’area di un raggio di 180 metri. Ogni mini-router avrà una potenza massimo inferiore agli 8W, a prova di complottisti. Possono connettersi gli urenti di tutti gli operatori telefonici. "Le frequenze utilizzate dall’impianto saranno quelle a disposizione degli operatori di telefonia mobile – spiega il sindaco Mattia Salvioni, che si appresta a realizzare quanto annunciato l’iniziativa in campagna elettorale -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Centro città senza connessione, verranno installati mini router

