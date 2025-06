Centri medicina estetica 14 messi sotto sequestro dai Nas

Ai cittadini e agli operatori del settore, la recente operazione dei Nas mette in evidenza l'importanza di rispettare rigorosamente le normative di sicurezza e qualità nelle cliniche di medicina estetica. Con 14 centri sequestrati e oltre un milione di controlli svolti, la tutela della salute pubblica diventa una priorità assoluta. È fondamentale promuovere pratiche etiche e trasparenti per garantire servizi affidabili e sicuri. La legalità deve essere sempre al primo posto nel mondo della bellezza.

Nell'ambito di una campagna di controlli d'intesa con il ministero della Sanità, i carabinieri del Nas hanno messo sotto sequestro 14 centri di medicina estetica carenti dei requisiti e hanno effettuato 1160 controlli che hanno portato al sequestro di dispositivi medici e farmaci per un valore di 3,5 milioni di euro. Inoltre sono stati accertati 32 illeciti penali, riconducibili all'esercizio abusivo della professione sanitaria, all'attivazione abusiva di ambulatori di medicina estetica, a irregolarità nella gestione e detenzione dei farmaci risultati scaduti, alla ricettazione di farmaci a uso ospedaliero e alla falsificazione di attestati professionali. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Centri medicina estetica, 14 messi sotto sequestro dai Nas

