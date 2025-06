Centri estivi Tante possibilità Ecco la mappa

Scopri le numerose opportunità dei centri estivi a Carmignano, pensati per coinvolgere e divertire i più piccoli mentre agevolano le famiglie. Alcuni sono già partiti, altri si apriranno a breve, offrendo soluzioni anche a luglio. Promossi dal Comune in collaborazione con associazioni, garantiscono refezione di qualità, trasporto e inclusione per tutti i bambini, anche quelli con disabilità. Ecco la mappa completa per un’estate ricca di momenti indimenticabili!

Centri estivi, a Carmignano alcuni sono partiti, altri inizieranno questo mese e anche a luglio per agevolare i genitori che lavorano. I centri estivi sono promossi dal Comune con associazioni. L'amministrazione comunale garantisce anche la refezione scolastica con la "Qualità&Servizi" e il trasporto per gite organizzate, oltre al contributo economico per rendere effettivo il diritto di bambini disabili residenti a partecipare alle attività del centro estivo. Si comincia con "Mettiamoci il cuore", il progetto dell'associazione ludico-culturale Saperi (telefono 339.2400341), organizzato dalla Misericordia di Carmignano, che per i bambini da 6 a 14 anni si svolgerà (dalle ore 7.

